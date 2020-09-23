В FIFA 21 показали видео празднований голов. Килиан Мбаппе отреагировал
Киберспорт / FIFA 0
Компания EA Sports, разрабатывающая футбольный симулятор FIFA 21, показала, как в игре будут выглядеть празднования голов.
Права на видео принадлежат компании EA Sports. Посмотреть видео можно в «твиттере» EA SPORTS FIFA.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отреагировал на то, что EA Sports добавила в FIFA 21 празднования его голов. Он опубликовал на своей странице в «Твиттере» сообщение с двумя эмодзи и прикрепил к ним фотографии своих празднований.
Фото: https://twitter.com/kmbappe
Напомним, Мбаппе стал главным лицом игры FIFA 21. 21-летний француз появится на обложке как обычного издания игры, так и на обложках изданий Champions Edition и Ultimate Edition. Игра выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One.
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