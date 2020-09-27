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В новом геймплее Assassin’s Creed Valhalla показали охоту и подводное плавание

В новом геймплее Assassin’s Creed Valhalla показали охоту и подводное плавание
Киберспорт / Другие игры 0

В Сети появился новый 11-минутный геймплейный видеоролик Assassin’s Creed Valhalla.

Посмотреть видео можно на канале AKG29 в YouTube.

В видео показаны подводное плавание, охота и рыбалка. Помимо этого, в геймплее представлена зачистка одного из аванпостов со скрытными убийствами и столкновениями с противниками.

Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор, задача которого — помочь своим соклановцам построить новый дом на чужой земле.

Выход Assassin's Creed на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S запланирован на 10 ноября 2020 года.

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