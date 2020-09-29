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В России внук украл у деда 80 тысяч рублей и потратил на игры

В России внук украл у деда 80 тысяч рублей и потра
В России внук украл у деда 80 тысяч рублей и потратил на игры
Киберспорт / Другие игры 0

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю сообщила, что сотрудники полиции города Читы установили подозреваемого в хищении крупной суммы с банковского счёта пенсионера.

85-летний житель Читы сообщил в полицию, что с его банковской карты пропали 80 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов провели следственно-оперативные мероприятия и установили, что в момент подачи заявления карта находилась у потерпевшего.

Дальнейшее расследование подтвердило, что дело не в мошенниках. Злоумышленником оказался внук заявителя. Имея доступ к банковской карте и привязанному к ней номеру телефона, внук мог беспрепятственно заходить в банковское приложение и оплачивать деньгами деда компьютерные игры.

Полиция возбудила в отношении геймера уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта». Эта статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

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