Неймар впервые провёл стрим в Twitch и сыграл в CS:GO и Among Us

Знаменитый бразильский футболист Неймар, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», впервые провёл стрим в Twitch. В ходе трансляции он сыграл в Counter-Strike :Global Offensive и Among Us, особенно популярную в последнее время.

Неймар создал канал на Twitch ещё в июле 2017-го, однако первую трансляцию провёл только сейчас.

Неймар — один из самых известных футболистов в мире. В 2017 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей в мире. В 2019 году журнал Forbes назвал Неймара третьим самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Выпуск игры для персональных компьютеров на операционных системах Windows и MacOS, а также игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3 состоялся 21 августа 2012 года. Версия игры для Linux была выпущена в 2014 году, а в 2016 году игра в рамках программы обратной совместимости стала доступна на Xbox One.