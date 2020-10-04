NAVI уступила Astralis в финале ESL Pro League Season 12 по CS:GO

В финале ESL Pro League Season 12 встретились восьмая и девятая команды мирового рейтинга — NAVI против Astralis. Для выявления победителя командам потребовалось сыграть четыре карты.

Так как Natus Vincere вышла в финал с верхней сетки, а Astralis с нижней, то коллектив из СНГ имел преимущество перед матчем в виде одной карты. Российской команде требовалось победить на двух картах, датчанам нужно было взять три карты.

Получилась напряжённая, интригующая, в первую очередь для зрителей, игра, достойная финала. За Natus Vincere остался Dust — российский коллектив победил на этой карте со счётом 16:12. Но датчане не только смогли отыграть преимущество NAVI, но и взяли три следующие карты, победив на Nuke со счётом 16:14, на Train 22:19 и на Overpass со счётом 16:11.

За первое место Astralis получила $ 99 тыс. NAVI досталось $ 54 тыс. Ознакомиться со всеми результатами прошедшего турнира можно по этой ссылке.