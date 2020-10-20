Экс-ведущая NAVI Яна b2ru Химченко присоединилась к HellRaisers

Яна b2ru Химченко стала контент-продюсером HellRaisers, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.
«Пообщавшись с ребятами из HellRaisers, я увидела любовь к делу, неподдельный энтузиазм и желание реализовывать амбициозные проекты. Я сразу прониклась атмосферой коллектива и поняла для себя, что с этой командой мы сможем делать классный контент. Я приложу максимум усилий, чтобы радовать и удивлять наших болельщиков. Спасибо HellRaisers за то, что приняли в стаю», — прокомментировала Химченко.
На канале HellRaisers в YouTube опубликовали новое видео: «Это не та b2ru, которую вы знали. Теперь она в стае, и вы увидите её более дерзкой, стильной и очень горячей. Мотивация задана, новые цели обозначены – покоряем их вместе».
Посмотреть видео можно на канале HellRaisers в YouTube.
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