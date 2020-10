Among Us подверглась атаке спамеров, которые агитируют за Трампа и рекламируют читы

Анонимные пользователи атаковали серверы популярной игры Among Us. По информации IGN US, игровой чат регулярно заспамивают боты, призывающие голосовать на предстоящих президентских выборах США за Дональда Трампа.



Разработчики Among Us оперативно отреагировали на проблему и выпустили официальное сообщение на своей странице в «Твиттере».



«Всем привет! Мы в курсе проблемы и изучаем её. Наша команда выпустит экстренное обновление сервера, которое позволит играющим кикать из сессии других игроков. Пожалуйста, используйте приватный режим или играйте с людьми, которым доверяете», — сообщается в обращении разработчиков.

Сообщается, что такие действия спамеров не являются частью работы политтехнологов Трампа. Прессе удалось пообщаться с предполагаемым автором спам-рассылки. Овтетом стало то, что такое количество спама — это своеобразная реклама канала Eris Lois, который предлагает самодельные хаки для множества популярных игр.