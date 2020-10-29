Как сделать 100 игроков в Among Us. Как скачать, установить мод на 100 игроков. Инструкция

Among Us после сильного старта в сентябре сбавила позиции, но остаётся одной из самых популярных игр в сервисе Steam. Если вам наскучила игра в стандартном режиме, то существует модификация, увеличивающая количество игроков до 100.
Модификация обрела популярность после того как блогер Socksfor1 выпустил ролик с её демонстрацией. Данный режим недоступен в обычном клиенте. Сыграть с таким количеством игроков можно лишь на специальном сервере, который был создан вышеупомянутым Socksfor1.
Видео опубликовано на YouTube-канале Socksfor1.
В этих матчах может быть до 10 самозванцев, которых, впрочем, обнаружить не так-то и легко из-за большого количества игроков. Из видео, выпущенных Socksfor1, можно понять, что этот режим представляет из себя полнейший хаос, поскольку десятки людей перебивают друг друга и голосуют за тех, кого они считают самозванцами, обладая минимальной информацией.
Как сыграть в этом режиме? Для начала нужно присоединиться к группе блогера в Discord, перейдя по этой ссылке. Там вы найдёте всю информацию о моде, включая IP-сервера. Но запомните: вы сможете разблокировать доступ к модификации только по достижении пятого уровня, предварительно пройдя обучение и события внутри сервера. Это было сделано для того, чтобы обезопасить данный сервер от мошенников и читеров. Вы не сможете создавать собственные матчи на 100 игроков. Это может сделать только Socksfor1 или другие администраторы группы.
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