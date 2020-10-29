World of Warcraft: Shadowlands: стала известна окончательная дата выхода аддона

Стала известна дата выхода дополнения Shadowlands для World of Warcraft. Аддон станет доступен на русскоязычных серверах 24 ноября в 2:00 по мск.

Изначально дополнение должно было выйти 27 октября, но разработчикам понадобилось больше времени, чтобы «сшить» некоторые элементы игры. Исполнительный продюсер игры Джон Хайт поблагодарил игроков за терпение. Он сообщил, что предпусковое мероприятие Shadowlands состоится 10 ноября. 8 декабря пройдёт первый рейд замка Nathria, который перенесёт игроков в самое сердце логова Сира Денатриуса в Ревендрете.

Shadowlands — восьмое дополнение для World of Warcraft. Действие Shadowlands будет происходить в Тёмных Землях — загробном мире, куда попадают души мертвецов. В дополнении будет введена новая система развития персонажей, максимальный уровень будет сокращён со 120-го до 60-го, представителям всех рас станет доступен класс рыцарей смерти, а на старте дополнения в игровой мир будут добавлены 5 новых зон, находящиеся в Тёмных Землях.