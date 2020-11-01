ESL One Germany 2020 по Dota 2: Natus Vincere уступила в финале

Team Liquid стала чемпионом ESL One Germany 2020 по Dota 2, обыграв в финале Natus Vincere со счётом 3:1. Победитель забрал $ 150 тыс. Natus Vincere досталось $80 тыс. из призового фонда.

До матча с Team Liquid команда из СНГ не проиграла ни одного матча, разобравшись с OG 2:1 в четвертьфинале верхней сетки, победив Vikin.gg 2:0 в полуфинале и mudgolems с тем же счётом в финале верхней сетки. Team Liquid начала плей-офф с поражения, уступив в четвертьфинале mudgolems 1:2. Дальше шведский коллектив уже не проигрывал, обыграв поочерёдно Nigma, Vikin.gg и Team Secret, а также взяв реванш за поражение в четвертьфинале у mudgolems.

Турнир проходил в онлайне с 5 октября по 1 ноября. 16 клубов разыграли $400 тыс.

Украинский клуб на турнире представляли игроки FlyToMoon, которые присоединились к Natus Vincere 22 сентября. За это время они успели выступить на OGA Dota PIT Season 3, где заняли четвёртое место. Сообщалось, что после окончания этих турниров, учитывая достигнутый результат, клуб примет решение о продолжении сотрудничества с игроками. Позже в интервью Даниилу Zeus Тесленко управляющий организацией Евгений HarisPilton Золотарёв сказал, что нынешний состав будет проходить испытательный срок до конца года.

Состав NAVI по Dota 2: