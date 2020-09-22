RodjER, GeneRaL и другие игроки FlyToMoon по Dota 2 сыграют за NAVI

Украинский клуб Natus Vincere объявил о начале работы с составом FlyToMoon по Dota 2. Игроки этой команды будут представлять NAVI на двух ближайших турнирах — OGA Dota PIT Season 3 и ESL ONE GERMANY 2020. Первый турнир пройдёт с 23 по 26 сентября, второй — с 5 октября по 1 ноября.
После окончания этих турниров, учитывая достигнутый результат, клуб примет решение о продолжении сотрудничества с игроками.
Напомним, 18 сентября 2020 года Natus Vincere отправила в запас трёх игроков состава. Из основного состава были исключены Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов и Никита young G Бочко. Судьба двух других игроков основного состава команды (Ильяса Illias Ганеева и Александра Immersion Хмелевского) остаётся неизвестной.
Состав FlyToMoon по Dota 2:
- Виктор GeneRaL Нигрини
- Владимир RodjER Никогосян
- Алик V-Tune Воробей
- Богдан Iceberg Василенко
- Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко.
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