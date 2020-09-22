RodjER, GeneRaL и другие игроки FlyToMoon по Dota 2 сыграют за NAVI

Украинский клуб Natus Vincere объявил о начале работы с составом FlyToMoon по Dota 2. Игроки этой команды будут представлять NAVI на двух ближайших турнирах — OGA Dota PIT Season 3 и ESL ONE GERMANY 2020. Первый турнир пройдёт с 23 по 26 сентября, второй — с 5 октября по 1 ноября.

После окончания этих турниров, учитывая достигнутый результат, клуб примет решение о продолжении сотрудничества с игроками.

Напомним, 18 сентября 2020 года Natus Vincere отправила в запас трёх игроков состава. Из основного состава были исключены Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов и Никита young G Бочко. Судьба двух других игроков основного состава команды (Ильяса Illias Ганеева и Александра Immersion Хмелевского) остаётся неизвестной.

Состав FlyToMoon по Dota 2:

Виктор GeneRaL Нигрини

Владимир RodjER Никогосян

Алик V-Tune Воробей

Богдан Iceberg Василенко

Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко.