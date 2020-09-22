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RodjER, GeneRaL и другие игроки FlyToMoon по Dota 2 сыграют за NAVI

RodjER, GeneRaL и другие игроки FlyToMoon по Dota 2 сыграют за NAVI
Киберспорт / Dota 2 0

Украинский клуб Natus Vincere объявил о начале работы с составом FlyToMoon по Dota 2. Игроки этой команды будут представлять NAVI на двух ближайших турнирах — OGA Dota PIT Season 3 и ESL ONE GERMANY 2020. Первый турнир пройдёт с 23 по 26 сентября, второй — с 5 октября по 1 ноября.

После окончания этих турниров, учитывая достигнутый результат, клуб примет решение о продолжении сотрудничества с игроками.

Напомним, 18 сентября 2020 года Natus Vincere отправила в запас трёх игроков состава. Из основного состава были исключены Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов и Никита young G Бочко. Судьба двух других игроков основного состава команды (Ильяса Illias Ганеева и Александра Immersion Хмелевского) остаётся неизвестной.

Состав FlyToMoon по Dota 2:

  • Виктор GeneRaL Нигрини
  • Владимир RodjER Никогосян
  • Алик V-Tune Воробей
  • Богдан Iceberg Василенко
  • Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. 
Жёсткое решение. Три игрока NAVI по Dota 2 были отправлены в запас
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