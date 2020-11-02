Поддельный стрим Илона Маска вышел в топ на платформе Twitch

Одним из лидеров по количеству просмотров на площадке Twitch за воскресенье, 1 ноября, стала трансляция с участием американского миллиардера Илона Маска, который во время стрима якобы разыгрывал криптовалюту среди зрителей. Как отметили пользователи Reddit, эфир запустили мошенники, которые в итоге накрутили около 40 тыс. ботов.
Twitch несколько раз блокировал поддельную трансляцию, но вместо неё тут же запускалась новая. Из-за того что стрим долгое время находился в топе, на него заходили и обычные зрители. К сожалению, они поверили мошенникам и задонатили им $ 2,4 тыс.
Ранее сообщалось, что Twitch удалил из всех трансляций рекламу армии США, замаскированную под конкурс. Руководство платформы объяснило своё решение нарушением правил стримингового сервиса.
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