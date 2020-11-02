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Поддельный стрим Илона Маска вышел в топ на платформе Twitch

Поддельный стрим Илона Маска вышел в топ на платформе Twitch
Киберспорт 0

Одним из лидеров по количеству просмотров на площадке Twitch за воскресенье, 1 ноября, стала трансляция с участием американского миллиардера Илона Маска, который во время стрима якобы разыгрывал криптовалюту среди зрителей. Как отметили пользователи Reddit, эфир запустили мошенники, которые в итоге накрутили около 40 тыс. ботов.

Twitch несколько раз блокировал поддельную трансляцию, но вместо неё тут же запускалась новая. Из-за того что стрим долгое время находился в топе, на него заходили и обычные зрители. К сожалению, они поверили мошенникам и задонатили им $ 2,4 тыс.

Ранее сообщалось, что Twitch удалил из всех трансляций рекламу армии США, замаскированную под конкурс. Руководство платформы объяснило своё решение нарушением правил стримингового сервиса.

Twitch удалил промоакцию армии США, замаскированную под конкурс
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