Источник: в GTA 6 будет что-то, что запрещено в 39 штатах

Вся информация о GTA 6 приходит либо от людей, которые когда-либо работали в Rockstar, либо от анонимных источников. В этот раз мы имеем дело с очередной утечкой, но от человека, который является относительно известным в отрасли инсайдером.

Инсайдер под никнеймом foxygames_uk, публикующий слухи и новости о консолях следующего поколения, написал на своей странице в «Твиттере» интересное сообщение. В первой части его сообщения говорится о том, что разработчики GTA создают удивительные вещи с ультрабыстрым SSD. А во второй части инсайдер сказал, что в GTA 6 будет что-то, что запрещено в 39 штатах.

foxygames_uk добавил, что более подробная информация о GTA 6 должна появиться после того, как GTA 5 выйдет на PS5. Предварительная дата новостей — 2021-й. Однако что из всего этого следует?

Информация о том, что официальные новости о GTA 6 стоит ожидать в 2021-м, ясна уже давно, вряд ли для кого-то она станет открытием. Однако куда интереснее было услышать новость про штаты. Пользователи на форуме Reddit предположили, что речь может идти о марихуане, которая легализована в 11 штатах. Это может быть намёком на то, что действие GTA 6 развернётся в наши дни, потому что легализация марихуаны произошла только в последние годы.