В Steam началась распродажа файтингов. Mortal Kombat 11 продают за 414 рублей

В Steam началась грандиозная распродажа файтингов, которая завершится 16 ноября в 21:00 мск.

Самые интересные предложения:

Tekken 7 — 299 рублей (было 1199)

Street Fighter V — 279 рублей (было 699)

Injustice 2 — 359 рублей (было 1799)

SOUL CALIBUR VI — 319 рублей (было 1999)

Mortal Kombat 11 — 414 рублей (было 1035)

Это далеко не все игры, получившие скидки. Полный список файтингов доступен по этой ссылке.

Файтинг — жанр видеоигр, имитирующих рукопашный бой персонажей в пределах ограниченного пространства. Важной особенностью файтингов является их нацеленность на соревнование: игроки сражаются в режиме «один на один» против искусственного интеллекта или другого игрока.

Steam — сервис цифрового распространения видеоигр, разработанный компанией Valve.