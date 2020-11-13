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Mortal Kombat 11, Tekken 7, Street Fighter V и Injustice 2 продают в Steam с большими скидками

В Steam началась распродажа файтингов. Mortal Kombat 11 продают за 414 рублей
Киберспорт 0

В Steam началась грандиозная распродажа файтингов, которая завершится 16 ноября в 21:00 мск.

Самые интересные предложения:

  • Tekken 7 — 299 рублей (было 1199)
  • Street Fighter V — 279 рублей (было 699)
  • Injustice 2 — 359 рублей (было 1799)
  • SOUL CALIBUR VI — 319 рублей (было 1999)
  • Mortal Kombat 11 — 414 рублей (было 1035)

Это далеко не все игры, получившие скидки. Полный список файтингов доступен по этой ссылке.

Файтинг — жанр видеоигр, имитирующих рукопашный бой персонажей в пределах ограниченного пространства. Важной особенностью файтингов является их нацеленность на соревнование: игроки сражаются в режиме «один на один» против искусственного интеллекта или другого игрока.

Steam — сервис цифрового распространения видеоигр, разработанный компанией Valve.

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