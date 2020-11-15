В Marvel's Spider-Man: Miles Morales нашли баг – Майлз превращается в кирпич. Видео

Пользователь «Твиттера» Rob Sheridan заметил забавный баг в игре Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Он превращает главного героя, Майлза Моралеса, в кирпич.



Как считает Sheridan, ошибка произошла в версии игры для PS5. Способности кирпича оказались сильно ограничены, но он может выпускать паутину. Баг геймер записал на видео.



«Итак, моя версия Miles Morales для PS5 вышла из строя самым впечатляющим образом. Я столкнулся со стеной и стал… Пауком-кирпичом», — написал пользователь.

Видео можно посмотреть на странице пользователя Rob Sheridan в «Твиттере».

Rob сообщил, что ему не удалось вступить в бой с противниками в новом образе. При попытке сразиться Паук-кирпич превратился в белый куб, после чего игра вылетела.



Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — игра в жанре action-adventure, разрабатываемая Insomniac Games и издаваемая Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 и PlayStation 5. Это продолжение игры Marvel’s Spider-Man 2018 года. Впервые игра была анонсирована для PlayStation 5 в июне 2020 года. Запуск запланирован с выходом PlayStation 5 в конце 2020 года.