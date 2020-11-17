Видеокарта RTX 3060 Ti будет мощнее, чем RTX 2080 Super

На сайте videocardz.com появились изображения коробок видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, а также первые тесты карты, предназначенные для прессы, и сравнение с RTX 2080 Super. Видеокарты были протестированы в разрешении 2К в связке с процессором Intel Core i9-10900K.
Судя по первым тестам, 3060 Ti будет быстрее прошлогодней видеокарты. По слухам, RTX 3060 Ti будет стоить меньше $ 400, в то время как RTX 2080 Super продавалась на старте по цене в $ 699.
Видеокарта RTX 3060 Ti будет иметь 4864 CUDA-ядер, 152 тензорных, 38 RT-ядер (против 48 у RTX 2080 Super) и 8 Гб видеопамяти типа GDDR6 с 256-разрядной шиной.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti должна быть выпущена уже 2 декабря.
Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super:
RTX 3060 Ti оказалась быстрее RTX 2080 Super почти во всех играх за исключением Gears 5 и Watch Dogs: Legion, в которых видеокарты показали одинаковый результат.
Фото: videocardz.com
Изображения коробок с RTX 3060 Ti:
Фото: videocardz.com
Фото: videocardz.com
- 17 ноября 2020
-
08:26
-
06:54
-
05:55
- 16 ноября 2020
-
23:39
-
18:13
-
15:32
-
14:20
-
13:45
-
11:58
-
11:52
- 15 ноября 2020
-
23:53
-
22:39
-
22:10
-
20:29
-
15:00
-
12:47
-
11:54
-
10:14
- 14 ноября 2020
-
23:54
-
21:32
-
19:50
-
13:07
-
11:17
-
07:03
- 13 ноября 2020
-
23:33
-
20:36
-
20:15
-
17:06
-
16:54
-
16:39
-
16:18
-
13:00
-
09:59
-
00:31
-
00:08