Видеокарта RTX 3060 Ti будет мощнее, чем RTX 2080 Super

На сайте videocardz.com появились изображения коробок видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, а также первые тесты карты, предназначенные для прессы, и сравнение с RTX 2080 Super. Видеокарты были протестированы в разрешении 2К в связке с процессором Intel Core i9-10900K.



Судя по первым тестам, 3060 Ti будет быстрее прошлогодней видеокарты. По слухам, RTX 3060 Ti будет стоить меньше $ 400, в то время как RTX 2080 Super продавалась на старте по цене в $ 699.

Видеокарта RTX 3060 Ti будет иметь 4864 CUDA-ядер, 152 тензорных, 38 RT-ядер (против 48 у RTX 2080 Super) и 8 Гб видеопамяти типа GDDR6 с 256-разрядной шиной.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti должна быть выпущена уже 2 декабря.

Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super:

RTX 3060 Ti оказалась быстрее RTX 2080 Super почти во всех играх за исключением Gears 5 и Watch Dogs: Legion, в которых видеокарты показали одинаковый результат.

Фото: videocardz.com

Изображения коробок с RTX 3060 Ti:

Фото: videocardz.com