Mag стал тренером состава Natus Vincere по Dota 2

Андрей Mag Чипенко стал тренером состава Natus Vincere по Dota 2, сообщает пресс-служба NAVI.

«Этот состав выглядит так, как я представлял себе “свою команду”: все игроки — очень разные личности, но самое главное, что им удаётся работать вместе для достижения результата. Я рад стать частью этого коллектива и уже вижу прогресс от нашей совместной работы после первого буткемпа. Но это только начало нашего пути, впереди ещё очень много работы», — прокомментировал Чипенко.

Mag уже работал с «рождёнными побеждать» на ESL One Germany 2020. Тогда команда заняла второе место.

Natus Vincere. Dota 2. Состав

Алик V-Tune Воробей

Богдан Iceberg Василенко

Виктор GeneRaL Нигрини

Владимир RodjER Никогосян

Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко

Андрей Mag Чипенко (тренер)