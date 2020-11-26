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Mag стал тренером состава Natus Vincere по Dota 2

Mag стал тренером состава Natus Vincere по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Андрей Mag Чипенко стал тренером состава Natus Vincere по Dota 2, сообщает пресс-служба NAVI.

«Этот состав выглядит так, как я представлял себе “свою команду”: все игроки — очень разные личности, но самое главное, что им удаётся работать вместе для достижения результата. Я рад стать частью этого коллектива и уже вижу прогресс от нашей совместной работы после первого буткемпа. Но это только начало нашего пути, впереди ещё очень много работы», — прокомментировал Чипенко.

Mag уже работал с «рождёнными побеждать» на ESL One Germany 2020. Тогда команда заняла второе место.

Natus Vincere. Dota 2. Состав

Алик V-Tune Воробей
Богдан Iceberg Василенко
Виктор GeneRaL Нигрини
Владимир RodjER Никогосян
Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко
Андрей Mag Чипенко (тренер)

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