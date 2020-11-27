Карточка Марадоны в FIFA 21 выросла в цене после его смерти
Киберспорт / FIFA 0
Пользователи режима Ultimate Team в FIFA 21 мгновенно отреагировали на новость о смерти легенды футбола Диего Марадоны. Сразу же после кончины чемпиона мира карточка Марадоны в футбольном симуляторе заметно подорожала.
Если 25 ноября карточка с аргентинским футболистом стоила в районе 2 млн монет, то уже на следующий день цена составляла 2,9 млн. Сутки спустя приблизительная стоимость карточки составляет 2,6 млн.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Марадона незадолго до смерти написал письмо, в котором попросил забальзамировать его тело
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