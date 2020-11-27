Марадона незадолго до смерти написал письмо, в котором попросил забальзамировать его тело

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до своей смерти написал предсмертное письмо своей семье, в котором просил забальзамировать его тело, сообщает TyC Sports.
По данным источника, Марадона, который был в ужасе от мысли о смерти, написал письмо, в котором просил свою семью, чтобы его тело было сохранено. Близкие аргентинца пока не высказались по этому поводу. Новости должны появиться в ближайшее время, когда тело Марадоны перевезут на кладбище Белла Виста и передадут родственникам письмо с его просьбой.
Видео из Неаполя, где простились с Марадоной.
Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
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