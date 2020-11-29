NS: RAMZEs — раздолбай, ему звезда в голову ударила

Аналитик и комментатор по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением о российском киберспортсмене Романе RAMZEs Кушнарёве.

«Безусловный плюс RAMZEs — это его талант. Он действительно хорошо умеет играть в Dota 2. Так получилось, так ему повезло.



Минус RAMZEs — он раздолбай. Нужно понимать: RAMZEs в 16–17 лет уже начал выигрывать крупные призовые, за год-полтора попал в топ и заработал кучу бабок, получил известность, его начали звать на всякие съёмки, он стал апостолом и так далее. Мозг расплавить тебе это может в 17–18 лет, ты совсем молодой ещё. И RAMZEs ещё неплохо справился, но всё равно звезда в голову ударила.



Таким людям в таком возрасте нужен хороший менеджмент, помощь братьев постарше. А у RAMZEs был кто? Дворянкин. Не в обиду будет сказано, но Роман просто потакал всем прихотям по большому счету. Ни о каком воспитании там и речи не шло. В итоге RAMZEs, и не только он, просто расслабились. В один момент они уверовали в то, что они какие-то неуязвимые, невероятные, всегда и везде будут побеждать и никогда это не изменится», — сказал NS во время стрима на Twitch.