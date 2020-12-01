Видеокарту RTX 3060 Ti уже можно купить за несколько дней до её официального выхода

Официальный анонс видеокарты GeForce RTX 3060 Ti должен состояться завтра, 2 декабря, но её уже можно приобрести в некоторых магазинах, сообщает портал videocardz.com. Один из посетителей издания смог купить RTX 3060 Ti в исполнении Gigabyte в одном из португальских магазинов.

Однако первые покупатели видеокарты столкнулись с проблемой отсутствия драйверов. Ещё читатель рассказал журналистам издания, что ему пришлось заплатить за RTX 3060 Ti € 526. В качестве доказательств своих слов он предоставил счёт из магазина и фотографии видеокарты.

Фото: videocardz.com

Фото: videocardz.com

Фото: videocardz.com

Фото: videocardz.com

GeForce RTX 3060 Ti будет построена на графическом процессоре GA104, иметь 4864 CUDA-ядра и 8 Гб видеопамяти типа GDDR6. По слухам, её розничная цена составит около $ 400.