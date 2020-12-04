EA показала, как выглядят Месси, Неймар и другие в некстген-версии FIFA 21

Разработчики FIFA 21 показали, как выглядят футболисты в некстген-версии игры.
Версия игры для консолей нового поколения PS5 и Xbox Series X уже доступна для скачивания. Игроки, купившие FIFA 21 на PS4 и Xbox One, смогут бесплатно перейти на некстген-версию.
В некстген-версии игроков ждёт реалистичное освещение, новый тип камеры, предматчевые кинематографические ролики, более плавные анимации футболистов и поддержка особенностей контроллера DualSense на PS5. Все эти нововведения не появятся на PC.
Ранее сообщалось, что карточка легендарного футболиста Диего Марадоны в FIFA 21 существенно выросла в цене после его смерти. О кончине Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
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