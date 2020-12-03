Бесплатное обновление FIFA 21 до некстген-версий вышло на день раньше. Его уже могут получить обладатели игры на консолях PlayStation 4 или Xbox One, хотя версии для PlayStation 5 и Xbox Series поступят в продажу только завтра, 4 декабря.
Напомним, в некстген-версиях игроков ждёт реалистичное освещение, новый тип камеры, предматчевые кинематографические ролики, более плавные анимации футболистов и поддержка особенностей DualSense для PS5. Все эти нововведения эксклюзивны для консолей нового поколения и не появятся на PC.
Ранее сообщалось, что карточка легендарного футболиста Диего Марадоны в FIFA 21 существенно выросла в цене после его смерти. О кончине Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
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