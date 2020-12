Геймеры признали игрой года Ghost of Tsushima. На втором месте — The Last of Us 2

На сайте The Game Awards завершилось голосование пользователей за игровые проекты, номинированные на игру года—2020. Победа досталась Ghost of Tsushima, которая опередила такие игры, как The Last of Us Part II, Hades, DOOM Eternal и Spider-Man: Miles Morales.



Интересно, что какое-то время в лидерах была The Last of Us Part II. Однако в определённый момент ресурс для голосования был взломан, и на первое место переместилась Ghost of Tsushima с результатом 100%. Ситуацию исправили, но отрыв Ghost of Tsushima так и остался недосягаем.



Основная церемония The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 03:00 по московскому времени. Абсолютным лидером по количеству номинаций стала игра The Last of Us Part II.

