Cyberpunk 2077 исключат из числа номинантов The Game Awards 2020

Новая игра Cyberpunk 2077 не будет претендовать на призы конкурса The Game Awards 2020. Соответствующее решение организаторы приняли после того, как разработчик, компания CD Project RED, объявил об очередном переносе сроков релиза.

Игра будет выпущена лишь 10 декабря, а не 19 ноября, как ожидалось ранее. Это уже третий перенос игры с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября.

Именно 10 декабря будет проходить церемония The Game Awards 2020. Победителей определят пользователи. Из-за переноса сроков выпуска игры они просто не смогут успеть опробовать Cyberpunk 2077. При этом игра сможет претендовать на премию на The Game Awards 2021.