На The Game Awards 2020 показали первый тизер-трейлер Dragon Age 4

Разработчик Dragon Age 4 — студия Bioware — показала первый трейлер своей многообещающей RPG — Dragon Age 4. Трейлер был показан на церемонии награждения The Game Awards 2020.

Dragon Age 4 станет продолжением Dragon Age: Inquisition. Новая игра начинается с того самого момента, на котором закончилась предыдущая игра. Напарник игрока Солас оказался замаскированным эльфийским богом предательства Фен'Харел, также известным как Ужасный Волк. Нам предстоит сразиться с Ужасным Волком и спасти мир Тедас от разрушения.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dragon Age.

Дата релиза игры пока держится в секрете. Скорее всего, появится она не раньше 2022 года. Неизвестны и официальные платформы, на которых выйдет игра.