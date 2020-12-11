На The Game Awards 2020 показали первый тизер-трейлер Dragon Age 4
Разработчик Dragon Age 4 — студия Bioware — показала первый трейлер своей многообещающей RPG — Dragon Age 4. Трейлер был показан на церемонии награждения The Game Awards 2020.
Dragon Age 4 станет продолжением Dragon Age: Inquisition. Новая игра начинается с того самого момента, на котором закончилась предыдущая игра. Напарник игрока Солас оказался замаскированным эльфийским богом предательства Фен'Харел, также известным как Ужасный Волк. Нам предстоит сразиться с Ужасным Волком и спасти мир Тедас от разрушения.
Видео опубликовано на YouTube-канале Dragon Age.
Дата релиза игры пока держится в секрете. Скорее всего, появится она не раньше 2022 года. Неизвестны и официальные платформы, на которых выйдет игра.
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