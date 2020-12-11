Неймар сразился со звёздами футбола в CS:GO и показал игры, которые предпочитает на ПК

Звёздный футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар показал скриншот, на котором видны видеоигры, которые он предпочитает. Помимо Counter Strike: Global Offensive, о любви футболиста к которой уже давно известно, на рабочем столе бразильца можно заметить PUBG, Fortnite, Fall Guys, Among Us, Watch Dogs и Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.
Что касается самого скриншота, опубликованного в официальном «инстаграме» Неймара, то его главный посыл в том, что он сыграл в CS:GO на платформе FaceIt с другими известными бразильскими футболистами: Каземиро из мадридского «Реала», Габриэлом Жезусом из «Манчестер Сити», Артуром Мело из «Ювентуса» и Лукасом Пакетой из «Милана».
Ранее украинский игрок состава NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев рассказал о планах сыграть с Неймаром в шутер.
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