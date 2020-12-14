Игра Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X/S может не выйти в 2021 году, как планировалось изначально, сообщает Game Spot. Об этом рассказал вице-президент CD Projekt RED по развитию бизнеса Михал Новаковский.
По его словам, студия пока не определилась с точной датой релиза. Скорее всего, здесь сошлись несколько факторов: обилие багов для текущего поколения и малое распространение самих консолей Xbox Series X/S и PS5, особенно в условиях дефицита последних.
При этом даже версия с обратной совместимостью будет работать на некстгенах лучше, чем на PS4 и Xbox One. Это касается, скорее всего, частоты кадров и времени загрузки, хотя конкретные улучшения не были подробно описаны. При этом консольные версии всё же уступают варианту на PC из-за устаревших текстур и моделей.
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