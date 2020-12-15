Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti выйдет в феврале 2021 года, RTX 3060 — в январе

Инсайдер Игорь Валлоссек поделился информацией о предполагаемых технических характеристиках и дате релиза новых видеокарт — GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3060. По словам инсайдера, NVIDIA планирует выпустить RTX 3060 в январе, а RTX 3080 Ti — в феврале.

3080 Ti, по слухам, будет иметь 20 Гб памяти, в отличие от RTX 3080, которой дали всего 10 Гб. И именно 3080 Ti должна стать флагманом, учитывая, что 3090 — это, можно сказать, замена TITAN.

Это будет очень мощная карта с 34 терафлопсами. Тем не менее текущая инфраструктура API, драйверов и приложений не может полностью использовать все заложенные в новые видеокарты возможности. NVIDIA сделала карты, которые опережают своё время, говорит инсайдер.

По информации инсайдера, RTX 3060 должна стать новым бюджетным королём в линейке NVIDIA. Видеокарта будет выпускаться в 6-гигабайтном и 12-гигабайтном вариантах. Если данная информация окажется правдой, то это серьёзно обесценит стоимость 8-гигабайтной RTX 3070.