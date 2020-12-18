Twitch уточнила, в каких случаях стримеры будут получать бан за слово «девственник»

Администрация стриминговой платформы Twitch пояснила скорое введение новых правил, по которым пользователей будут банить за чрезмерное употребление новых стоп-слов. Ранее стало известно, что банить будут за слова «симп», «девственник» и «инцел».



Представители компании объяснили, что будут блокировать пользователей, только если эти выражения будут применены в качестве оскорбления кого-либо, а не в шутку.



Словом «инцел» обозначают невольно воздерживающихся людей от секса. Инцелы — это люди, неспособные найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать.



«Симп» — это человек, который отличается максимально простым и приветливым отношением к женщинам. В терминологии зумеров этим словом обозначают парней, которые оплачивают обед девушки, но не ждут никаких привилегий в ответ. Как правило, выражение используется в негативном ключе и как оскорбление.



Новые правила пользовательского соглашения вступят в силу 22 января 2021 года.

Twitch запретит чрезмерное использование слов «симп», «инцел» и «девственник»