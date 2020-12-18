Twitch уточнила, в каких случаях стримеры будут получать бан за слово «девственник»

Администрация стриминговой платформы Twitch пояснила скорое введение новых правил, по которым пользователей будут банить за чрезмерное употребление новых стоп-слов. Ранее стало известно, что банить будут за слова «симп», «девственник» и «инцел».
Представители компании объяснили, что будут блокировать пользователей, только если эти выражения будут применены в качестве оскорбления кого-либо, а не в шутку.
Словом «инцел» обозначают невольно воздерживающихся людей от секса. Инцелы — это люди, неспособные найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать.
«Симп» — это человек, который отличается максимально простым и приветливым отношением к женщинам. В терминологии зумеров этим словом обозначают парней, которые оплачивают обед девушки, но не ждут никаких привилегий в ответ. Как правило, выражение используется в негативном ключе и как оскорбление.
Новые правила пользовательского соглашения вступят в силу 22 января 2021 года.
- 18 декабря 2020
-
13:13
-
13:00
-
12:10
-
10:46
-
09:04
-
08:47
-
06:47
-
02:16
- 17 декабря 2020
-
23:20
-
22:44
-
22:41
-
22:22
-
18:34
-
16:18
-
13:52
-
13:03
-
12:26
- 16 декабря 2020
-
18:15
-
14:36
-
13:14
-
12:12
-
10:28
- 15 декабря 2020
-
20:45
-
19:55
-
18:00
-
17:51
-
16:18
-
15:00
-
14:38
-
13:31
-
12:58
-
12:21
-
12:15
-
11:33
- 14 декабря 2020
-
22:42