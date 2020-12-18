Физика в Fallout 4 лучше, чем в Cyberpunk 2077

Блогер с YouTube-канала Bear Gaming Asia уже сравнил Cyberpunk 2077 с GTA 5 и GTA 4. Во всех двух случаях Cyberpunk 2077 проигрывает играм Rockstar по физике и поведении NPC. После этого он взял для сравнения Fallout 4. Результат не изменился — Cyberpunk 2077 проиграла и этой игре.

У Cyberpunk 2077 нет никакого взаимодействия с водой, в отличие от Fallout 4. Если произвести выстрелы по земле или деревьям в «киберпанке», то вы не увидите следов. У Fallout 4 следы от выстрелов отображаются везде. Это же касается и огня, который образуется после взрыва гранат, — в Cyberpunk 2077 огонь не оставляет никаких следов на поверхности.

Видео опубликовано на YouTube-канале Bear Gaming Asia.

Игроки, купившие Cyberpunk, жалуются на множество технических проблем и багов. Sony даже удалила Cyberpunk 2077 из PS Store и предложила пользователям возврат средств.