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Кроос, Варди и Мхитарян попали в команду недели FIFA 21

Кроос, Варди и Мхитарян попали в команду недели FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

В EA Sports объявили состав команды двенадцатой недели FIFA 21. В основной состав вошли полузащитник Тони Кроос из мадридского «Реала» с рейтингом 89, нападающий «Лестера» Джейми Варди (88) и полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян (85). Варди забил гол и сделал две результативные передачи в матче чемпионата Англии с «Брайтоном», за что получил карточку в FIFA 21 с общим рейтингом 88. Мхитарян помог «Роме» разгромить «Болонью» (5:1), записав на свой счёт гол и результативную передачу.

Основной состав команды недели FIFA 21:

Андреа Консильи («Сассуоло») – 82
Маттиас Гинтер («Боруссия» М) – 84
Джеймс Тавернье («Рейнджерс») – 84
Жюль Кунде («Севилья») – 82
Тони Кроос («Реал» М) – 89
Ирвинг Лосано («Наполи») – 86
Дани Ольмо («Лейпциг») – 84
Жонатан Бамба («Арсенал») – 84
Джейми Варди («Лестер») – 88
Генрих Мхитарян («Рома») – 85
Дарио Бенедетто («Марсель») – 82.

Посмотреть изображение можно в официальном «твиттере» EA Sports FIFA.

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