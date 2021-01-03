Раскрыта стоимость инвентаря Неймара в CS:GO. Футболист потратил на скины более $ 40 тыс.

Наверное, ни для кого уже не секрет, что известный бразильский футболист Неймар является заядлым геймером. Его любимой игрой является CS:GO. Он тратит на неё много свободного времени и не жалеет денег на приобретение дорогих скинов. Популярный блогер TDM_Heyzeus недавно раскрыл стоимость инвентарь нападающего клуба «Пари Сен-Жермен». Оказалось, что совокупная стоимость инвентаря Неймара в CS:GO составляет более $ 40 тыс.

Видео опубликовано на YouTube-канале TDM_Heyzeus.

Большинство его основных скинов находятся в состоянии «Прямо с завода». Хотя в инвентаре Неймара слишком много скинов, чтобы их можно было здесь перечислить, вот некоторые из его лучших (и самых дорогих) скинов вместе с их приблизительными ценниками в долларах: