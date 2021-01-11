Скончался российский игровой видеоблогер Денис Бейсовский. Об этом сообщил его отец на своей странице в «Фейсбуке».
В конце декабря Бейсовский был госпитализирован после заражения коронавирусом. Блогер перенёс болезнь в тяжёлой форме, так как страдал хроническим бронхитом. 2 января его выписали из больницы, однако, по словам Дениса, ему предстояла длительная реабилитация.
Свой канал в YouTube Бейсовский создал в 2010 году. У блогера насчитывалось более 150 тыс. подписчиков.
«Крутой, позитивный, работящий. Однозначно один из тех, кого я считал «своим». Мы заболели практически в одно время, и у него всё протекало сложнее, но когда выписали — выдохнул. Почему, а? У меня много вопросов к врачам, стране, вселенской справедливости, но всё это совершенно кажется не важным. Много бесполезной злости. Не болейте, это серьёзно», — прокомментировал случившееся Антон Логвинов в «Твиттере».
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