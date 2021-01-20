Игрока сняли с турнира по Mortal Kombat 11 — разработчикам не понравилось, как он пошутил

Игрок под никнеймом Titaniumtigerzz был дисквалифицирован с финальной стадии турнира Mortal Kombat 11 Pro Kompetition. Он сделал своему персонажу (Шиве) подпись WhyDidNRSdoThis, что в дословном переводе означает «Почему NetherRealm Studios это сделала?».

Видео опубликовано на Twitch-канале NetherRealm.

Игрок таким образом хотел показать, что этот персонаж вышел слишком лёгким. «Это должно было быть забавно, так как персонаж, которого я использовал, вышел дисбалансным», — сказал игрок после того, как был дисквалифицирован. Он не ожидал, что разработчики так отреагируют.

Сильный приём Шивы под названием Dragon Drop стал горячей темой для обсуждения в сообществе игры. Игрок говорит, что этот приём можно использовать практически в любой ситуации, чтобы получить преимущество в бою. Это стало такой проблемой, что лучшие игроки посвятили целые видеоролики объяснению того, как действовать против этого приёма.

Видео опубликовано на YouTube-канале Raptor.