Игрока сняли с турнира по Mortal Kombat 11 — разработчикам не понравилось, как он пошутил

Игрок под никнеймом Titaniumtigerzz был дисквалифицирован с финальной стадии турнира Mortal Kombat 11 Pro Kompetition. Он сделал своему персонажу (Шиве) подпись WhyDidNRSdoThis, что в дословном переводе означает «Почему NetherRealm Studios это сделала?».
Видео опубликовано на Twitch-канале NetherRealm.
Игрок таким образом хотел показать, что этот персонаж вышел слишком лёгким. «Это должно было быть забавно, так как персонаж, которого я использовал, вышел дисбалансным», — сказал игрок после того, как был дисквалифицирован. Он не ожидал, что разработчики так отреагируют.
Сильный приём Шивы под названием Dragon Drop стал горячей темой для обсуждения в сообществе игры. Игрок говорит, что этот приём можно использовать практически в любой ситуации, чтобы получить преимущество в бою. Это стало такой проблемой, что лучшие игроки посвятили целые видеоролики объяснению того, как действовать против этого приёма.
Видео опубликовано на YouTube-канале Raptor.
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