На матче «Милан» — «Аталанта» «зрителями» станут фигурки из Fortnite

На домашнем матче «Милана» с «Аталантой» в рамках Серии А «зрителями» на трибунах станут фигурки из Fortnite. Места на стадионе «Сан-Сиро» займут около тысячи персонажей игры в цветах «Милана», сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Epic Games

Матч «Милан» — «Аталанта» состоится 23 января и начнётся в 20:00 мск.

Fortnite — компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в 2017 году. Fortnite предлагает игрокам на выбор три раздельных режима: Fortnite: Save the World, кооперативный симулятор выживания с открытым миром, в котором игрокам предлагается сообща отбиваться от монстров, похожих на зомби, с помощью оружия и различных построек; Fortnite: Battle Royale — соревновательный режим в жанре королевской битвы, в котором 100 игроков должны сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один; и добавленный в 2018 году режим Fortnite: Creative, режим-«песочница», в котором игроки могут самостоятельно создавать различные сооружения наподобие Minecraft.