Мэддисон объявил, когда вернётся к стримингу. Ранее его забанили на Twitch

Популярный российский стример и блогер Илья Давыдов, известный как Мэддисон, объявил, что начнёт снова стримить со следующей недели. Он не уточнил при этом, на какой именно площадке будет стримить.

«Стримы начну с некст недели, надо решить по баблу», — написал он в своём «твиттере».

Напомним, ранее Мэддисона забанили в Twitch, не сообщив причину блокировки.

«Эх, хотел 15-го вернуться к стримам, но, увы, схватил пермач (перманентную блокировку. — Прим. «Чемпионата»). Придётся заканчивать со стримингом. Спасибо всем за эти прекрасные несколько лет, что поддерживали канал сабками и просмотрами. Но, сами понимаете, сидеть на помойке со столь токсичными правилами было уже невозможно», — писал стример.