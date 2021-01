The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой в России в 2020 году

Игра The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой в России в 2020 году. Об этом сообщается в отчёте компании GfK Entertainment.

Также сообщается, что самой продаваемой игрой в Европе в 2020 году стал футбольный симулятор FIFA 21. Игра возглавила чарты продаж в 16 странах из 19. Второе место в Европе заняла Animal Crossing: New Horizons, а третье — Mario Kart 8 Deluxe.

The Last of Us Part II (англ. — «Последние из нас: часть 2») — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разработанная компанией Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment в 2020 году для игровой приставки PlayStation 4. Является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us.