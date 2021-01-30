Месси вошёл в символическую сборную 2020 года в FIFA 21 с помощью специального голосования

На официальной странице EA Sports в «Твиттере» была представлена символическая сборная 2020 года в FIFA 21, в которую посредством голосования болельщиков был включён 12-й игрок. Этим игроком стал капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси.



Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021

Мануэль Нойер («Бавария»)

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Серхио Рамос («Реал» Мадрид)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Йозуа Киммих («Бавария»)

Криштиану Роналду («Ювентус»)

Роберт Левандовски («Бавария»)

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

Лионель Месси («Барселона»)

Отметим, что символическая сборная года была выбрана посредством голосования. Игроки, попавшие в неё, получат специальные карточки. В список номинантов вошло 70 футболистов.