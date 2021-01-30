Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Месси вошёл в символическую сборную 2020 года в FIFA 21 с помощью специального голосования

Месси вошёл в символическую сборную 2020 года в FIFA 21 с помощью специального голосования
Киберспорт / FIFA 0
Аудио-версия:

На официальной странице EA Sports в «Твиттере» была представлена символическая сборная 2020 года в FIFA 21, в которую посредством голосования болельщиков был включён 12-й игрок. Этим игроком стал капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси.

Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021

Мануэль Нойер («Бавария»)
Альфонсо Дэвис («Бавария»)
Серхио Рамос («Реал» Мадрид)
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
Йозуа Киммих («Бавария»)
Криштиану Роналду («Ювентус»)
Роберт Левандовски («Бавария»)
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)
Лионель Месси («Барселона»)

Отметим, что символическая сборная года была выбрана посредством голосования. Игроки, попавшие в неё, получат специальные карточки. В список номинантов вошло 70 футболистов.

EA представила символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Лионеля Месси
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021