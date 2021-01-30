Месси вошёл в символическую сборную 2020 года в FIFA 21 с помощью специального голосования

На официальной странице EA Sports в «Твиттере» была представлена символическая сборная 2020 года в FIFA 21, в которую посредством голосования болельщиков был включён 12-й игрок. Этим игроком стал капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси.
Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021
Мануэль Нойер («Бавария»)
Альфонсо Дэвис («Бавария»)
Серхио Рамос («Реал» Мадрид)
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
Йозуа Киммих («Бавария»)
Криштиану Роналду («Ювентус»)
Роберт Левандовски («Бавария»)
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)
Лионель Месси («Барселона»)
Отметим, что символическая сборная года была выбрана посредством голосования. Игроки, попавшие в неё, получат специальные карточки. В список номинантов вошло 70 футболистов.
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