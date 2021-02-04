Опубликован новый трек из S.T.A.L.K.E.R. 2 — он называется «Сны Зоны»

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали новый трек из игры на своём YouTube-канале. Новая композиция получила название Zone Dreams, или «Сны Зоны».

Это уже третья композиция из игры. Ранее авторы выпустили треки — Mass и 108 Bit of the Zone.

«Зона — место таинственное и изменчивое. Никогда не знаешь, сколько займёт путь. Неделя, две, месяц? А главное — вернешься ли живым?



Куда заведёт дорога? Идёшь на Плато, а попал в катакомбы. Шёл на Свалку — вышел к лагерю бандитов. А кого на помощь звать?



Так и живём. Идёшь в никуда и не знаешь, когда вернёшься. А если сгинешь… Об этом лучше и не думать. Может, нас и не существует давно — и мы всего лишь тени в грустных снах», — говорится в описании трека в официальной группе игры во «ВКонтакте».

Видео опубликовано на YouTube-канале GSC Game World.