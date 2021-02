Hitman 3 стала второй в списке самых скачиваемых игр в PS Store в январе

Новая Hitman 3 стала второй по числу загрузок в PS Store в январе, сообщается в блоге PlayStation.

Наибольшее число загрузок в PS Store в январе

Европа:



FIFA 21

Hitman 3

Call of Duty: Black Ops Cold War

Assassin’s Creed Valhalla

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Immortals Fenyx Rising

Demon’s Souls

No Man’s Sky



США и Канада:



Call of Duty: Black Ops Cold War

Hitman 3

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Madden NFL 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

FIFA 21

Demon’s Souls

Mortal Kombat 11

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Напомним, релиз Hitman 3 состоялся 20 января. Игра получила самые высокие оценки в истории серии. Средний балл игры на Metacritic составил 88 баллов из 100. Игра доступна на всех популярных платформах — PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.