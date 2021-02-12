Карякин: шахматы превратили в киберспорт, а не в состязание умов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о проведении шахматных турниров в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. По мнению Карякина, игра потеряла свою особенность.

«К сожалению, те шахматы, которые мы видели в 2020 году, — в них был огромный элемент киберспорта, когда мы играли в онлайне. У меня мышка вроде бы геймерская, но всё равно она отстаёт от других мышек, более продвинутых в этом плане. Я вот не могу так играть. Шахматы превратили в киберспорт, а не в состязание умов. Мне горько из-за этого», — сказал Карякин на YouTube-канале «Редакция».

В 2020 году в онлайн-формате состоялось несколько крупных турниров. Многие соревнования организовал действующий чемпион мира Магнус Карлсен.