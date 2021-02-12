Хакеры продали исходный код Cyberpunk 2077 и других игр CD Projekt RED за $ 7 млн

9 февраля компания CD Projekt RED сообщила, что серверы разработчика были взломаны хакерами. Злоумышленники объявили, что скачали внутренние документы компании, а также исходные коды игр, включая Cyberpunk 2077, «Ведьмака 3» и других. Хакеры потребовали выкуп, пообещав в противном случае выложить полученные данные.
Компания отказалась вести переговоры с взломщиками. В итоге, как сообщает Tom’s Hardware, хакеры выставили на аукцион архив файлов. Там оказались исходные коды «Кровной вражды», «Ведьмака 3», «Ведьмака 3» с трассировкой лучей и Cyberpunk 2077. Начальная стоимость лота составила $ 1 млн.
В результате взломщикам удалось продать архив за $ 7 млн. Покупатель не называется.
Ранее в CD Projekt RED сообщили, что взломщики не смогли получить доступ к персональным данным пользователей.
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