Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали обойтись без русофобии и политики

Один из фанатов игры S.T.A.L.K.E.R. поделился скриншотом, на котором PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров отвечает на вопрос, можно ли будет встретить в будущей игре политические пасхалки. Скриншот переписки фаната вселенной с разработчиком предоставил автор канала Антишнапс на YouTube.

Представитель студии заявил, что разработчики постараются обойтись без политики: «Наша цель — делать хорошие игры и дарить игрокам незабываемые эмоции. Сюда не входит инициирование конфликтов или разжигания ненависти по любым вопросам, включая политические. Мы такое не одобряем и не разделяем», — ответил Захар Бочаров.

Видео опубликовано на YouTube-канале Антишнапс.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица, разрабатываемая украинской студией GSC Game World. Изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года и должна была выйти в 2012-м, однако 9 декабря 2011 года работа над проектом была остановлена. Повторный анонс разработки игры произошёл 15 мая 2018 года. 23 июля 2020 года игра была анонсирована для Xbox Series и ПК.