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Бектур Runec Кулов — о подозрении Meta4Pro в договорняках: они слабо играли все вместе

Бектур Runec Кулов — о подозрении Meta4Pro в договорняках: они слабо играли все вместе
Киберспорт / Dota 2 0
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Игрок команды burjui Бектур Runec Кулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику отметил, что не думал о договорном характере матча в ходе игры с Meta4Pro во втором дивизионе европейского DPC-турнира DreamLeague S14.

«Они просто нам проиграли. Мне неинтересно, как и кто у них играл. Они просто слабо играли все вместе», — отметил Бектур. Meta4Pro уступила burjui со счётом 0:2. Матч продолжался менее часа.

Напомним, ростовский клуб Meta4Pro снялся с DreamLeague DPC S14 EU Lower Division. Во второй по значимости лиге Европы по Dota 2 команда проиграла пять матчей, в том числе прямым конкурентам — Hippomaniacs и burjui.

Официальные источники утверждают, что «есть основания полагать, что некоторые игроки играли нечестно» и могут быть причастны к договорным матчам.

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