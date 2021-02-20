Blizzard анонсировала ремастер Diablo 2

На Blizzcon был анонсирован ремастер культовой Diablo 2. Игра получит новый современный движок и будет работать при 60 кадрах. Геймплей разработчики менять не станут.
Игроки смогут переключаться между старой и новой графикой, использовать геймпады и переносить прогресс с одной платформы на другую.
Ремастер выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch в 2021-м.
Видео опубликовано на YouTube-канале Diablo.
Diablo 2 — видеоигра в жанре экшен-RPG, разработанная и выпущенная Blizzard Entertainment. Вторая часть продолжает события первой части. Вымышленный мир Санктуарий подвергается нашествию демонов, которым противостоит управляемый игроком персонаж.
Diablo 2 получила очень высокие оценки игровой прессы и стала одной из наиболее продаваемых игр 2000 года. За первый год после релиза было продано 4 млн копий игры.
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