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Ремастер Diablo 2: дата выхода, геймплей, видео

Blizzard анонсировала ремастер Diablo 2
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

На Blizzcon был анонсирован ремастер культовой Diablo 2. Игра получит новый современный движок и будет работать при 60 кадрах. Геймплей разработчики менять не станут.

Игроки смогут переключаться между старой и новой графикой, использовать геймпады и переносить прогресс с одной платформы на другую.

Ремастер выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch в 2021-м.

Видео опубликовано на YouTube-канале Diablo.

Diablo 2 — видеоигра в жанре экшен-RPG, разработанная и выпущенная Blizzard Entertainment. Вторая часть продолжает события первой части. Вымышленный мир Санктуарий подвергается нашествию демонов, которым противостоит управляемый игроком персонаж.

Diablo 2 получила очень высокие оценки игровой прессы и стала одной из наиболее продаваемых игр 2000 года. За первый год после релиза было продано 4 млн копий игры.

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