Dota 2 получила новый патч: изменения затронули многих героев

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Американская компания — разработчик компьютерных игр Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором ослабила несколько метовых героев. Например, Batrider будет сложнее справляться с крипами, а Puck с Outworld Devourer станут уязвимее по отношению к противникам.



Изменения героев:

Sticky Napalm станет наносить на 50% меньше урона всем крипам.

Базовая скорость атаки Beastmaster уменьшена с 110 до 100.

Скорость передвижения Call of the Wild Boar уменьшена с 350 до 320/330/340/350.

Отныне аftershock при Aghanim's Shard оглушает лишь в половину от длительности.

RECALL — Задержка перед телепортацией увеличена с 3 до 5/4/3 сек.

Summon Wolves: длительность призыва уменьшилась с 55 до 50 сек.

С полным списком обновлений можно ознакомиться, перейдя по ссылке.