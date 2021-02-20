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Dota 2 получила новый патч: изменения затронули многих героев

Dota 2 получила новый патч: изменения затронули многих героев
Киберспорт / Dota 2 0
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Американская компания — разработчик компьютерных игр Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором ослабила несколько метовых героев. Например, Batrider будет сложнее справляться с крипами, а Puck с Outworld Devourer станут уязвимее по отношению к противникам.

Изменения героев:

  • Sticky Napalm станет наносить на 50% меньше урона всем крипам.
  • Базовая скорость атаки Beastmaster уменьшена с 110 до 100.
  • Скорость передвижения Call of the Wild Boar уменьшена с 350 до 320/330/340/350.
  • Отныне аftershock при Aghanim's Shard оглушает лишь в половину от длительности.
  • RECALL — Задержка перед телепортацией увеличена с 3 до 5/4/3 сек.
  • Summon Wolves: длительность призыва уменьшилась с 55 до 50 сек.

С полным списком обновлений можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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