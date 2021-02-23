В Торонто построят развлекательно-киберспортивный комплекс за $ 500 млн

OverActive Media построит в Торонто арену стоимостью $ 500 млн, на которой будут проходить киберспортивные и развлекательные мероприятия. Также планируется расположить возле арены гостиничный комплекс. Вместимость стадиона составит 7000 зрителей.

Как утверждает OverActive Media, арена будет сдана в эксплуатацию к 2025 году. Она будет служить основным стадионом для франшиз Call of Duty League и Overwatch League.

«Мы строим ведущий в мире развлекательный и спортивный центр XXI века. И эта лучшая в своём классе концертная площадка станет домом для нового поколения фанатов», — заявил президент и генеральный директор OverActive Media Крис Оверхолт.

Дизайн будущего объекта разработало международное архитектурно-дизайнерское бюро «Populous», создавшее архитектурную концепцию центрального стадиона для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, стадион для Всемирной летней Универсиады—2013 в Казани, олимпийский стадион в Мельбурне, олимпийский стадион в Лондоне для Олимпийских игр 2012 года и футбольный стадион «Тоттенхэм Хотспур».

На новой арене планируется проводить больше 200 мероприятий в год.

Видео опубликовано на YouTube-канале Overactive Media.