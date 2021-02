Художник создал гиперреалистичную модельку Джоэла из The Last of Us

Художник Хоссейн Диба, воссоздающий персонажей игр в современном стиле, показал свою новую работу. На этот раз он представил свою версию Джоэла из The Last of Us.

«Джоэл — один из моих любимых игровых персонажей за всё время, поэтому я должен был сделать свою версию. Думаю, так бы он выглядел, если бы The Last of Us вышла на PlayStation 5», — написал Диба на своей странице в «Инстаграме».

В июне 2020 года вышел сиквел игры — The Last of Us 2. Тайтл получил положительные оценки от критиков, но был отрицательно воспринят пользователями. Основные претензии были высказаны к повествованию игры. Игрокам не понравилось, как разработчики изобразили Джоэла. Если в первой части он был преподнесён ими как осторожный и бдительный персонаж, то в сиквеле его показали неуклюжим и слишком доверчивым.