Художник показал, как бы выглядела темнокожая девушка с обложки GTA San Andreas в 3D

Художник Хоссейн Диба, воссоздающий персонажей игр в современном стиле, поделился новой работой. В этот раз он перенёс темнокожую девушку с обложки GTA San Andreas в 3D.
Ранее турецкий художник создал 3D-модель девушек с обложки GTA San Andreas и Вайс-Сити, а после этого показал, как могла бы выглядеть в 3D девушка с обложки GTA 4.
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев для игр и кино. Он показал, как могли бы выглядеть главные персонажи вселенной Grand Theft Auto — Томми Версетти из Вайс-Сити, Си Джей из Сан-Андреас, Нико Беллик из GTA 4 и Клод из GTA 3, — если бы все эти игры вышли сейчас.
На обложке GTA San Andreas изображена латиноамериканка, которая может быть Каталиной. В San Andreas девушка является преступницей, а в GTA 3 — лидером колумбийского картеля.
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