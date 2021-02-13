Художник показал, как бы выглядела темнокожая девушка с обложки GTA San Andreas в 3D

Художник Хоссейн Диба, воссоздающий персонажей игр в современном стиле, поделился новой работой. В этот раз он перенёс темнокожую девушку с обложки GTA San Andreas в 3D.

Ранее турецкий художник создал 3D-модель девушек с обложки GTA San Andreas и Вайс-Сити, а после этого показал, как могла бы выглядеть в 3D девушка с обложки GTA 4.

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев для игр и кино. Он показал, как могли бы выглядеть главные персонажи вселенной Grand Theft Auto — Томми Версетти из Вайс-Сити, Си Джей из Сан-Андреас, Нико Беллик из GTA 4 и Клод из GTA 3, — если бы все эти игры вышли сейчас.

На обложке GTA San Andreas изображена латиноамериканка, которая может быть Каталиной. В San Andreas девушка является преступницей, а в GTA 3 — лидером колумбийского картеля.